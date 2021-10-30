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İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Sürüklenen gemi son anda durdu

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen kargo gemisi kıyıya metreler kala durdu. Makine arızası yapan 102 metre uzunluğundaki MEDKON MRA son anda demir atarak durabildi.

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Makine arızası yapan 102 metre uzunluğundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'na demir atarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedilikle demir atmış olup, KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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