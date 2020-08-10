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Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Son günlerde döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Son olarak 8 Ağustos cumartesi günü motorin fiyatlarına 16 kuruş zam yapılmıştı. 

Benzine 15 kuruş zam

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzine 15 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek.

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