Antalya silahlı kavga: 1 kişi öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'nde iş yeri olarak kullanılan bir apartman dairesine gelen Y.N.K. ile Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.N.K, Y.Ö.'ye silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Y.Ö'nün cesedi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, kentte eğlence merkezi işlettiği öğrenilen şüpheli Y.N.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

