TBMM’de yoğun hafta: Milli parklar ve tapu teklifi görüşülecek

TBMM’de bu hafta Milli Parklar Kanunu’nda değişiklik teklifi görüşülmeye devam edecek, orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin yeni düzenleme Meclis’e sunulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni haftada yasama çalışmaları hız kazanacak. Genel Kurul’da Milli Parklar Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sürecek. Ayrıca orman vasfını yitirmiş arazilerdeki tapu sorunlarının çözümünü amaçlayan yeni bir kanun teklifi de Meclis’e sunulacak.

MİLLİ PARKLAR KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Genel Kurul’da ele alınmaya devam edilen düzenleme, milli park ilan edilen veya edilmesi planlanan alanların sınırlarının ekolojik denge esas alınarak yeniden belirlenmesini içeriyor.

Teklife göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yetkilerinin artırılması planlanıyor. Ekosisteme zarar verenlere yönelik hapis cezası uygulanması ve kaçak avcılıkla mücadelede daha ağır yaptırımlar getirilmesi de düzenlemede yer alıyor.

ORMAN VASFINI YİTİRMİŞ ARAZİLERE DÜZENLEME

AK Parti tarafından hazırlanan 29 maddelik yeni kanun teklifi ise Devlet Su İşleri mülkiyetindeki arazilerle ilgili sorunlara çözüm getirmeyi amaçlıyor. Teklif, uzun yıllar önce orman niteliğini kaybetmiş ve fiilen yerleşim alanı haline gelmiş bölgelerdeki tapu problemlerinin giderilmesini hedefliyor.

Düzenleme kapsamında, kayıtlarda hâlen orman olarak görünen alanlar Tapu ve Kadastro birimlerince yeniden incelenecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan taşınmazların tapu niteliği “genel tapu”ya dönüştürülebilecek.

GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Hafta boyunca siyasi partiler de Meclis’te grup toplantılarını gerçekleştirecek. Salı ve çarşamba günleri yapılacak toplantılarda parti liderlerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

