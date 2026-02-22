BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  DÜNYA

Trump'ın Grönland sevdası alev aldı yola çıktığını duyurdu

Trump'ın Grönland sevdası alev aldı yola çıktığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle topraklarına katmak istediğini söylediği Grönland'a, "hastalara hizmet sunulması için" bir hastane gemisi göndereceklerini açıkladı.

Abone ol

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastane gemisinin Grönland'a gitmek üzere "yolda olduğunu" belirtti.

Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry ile çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Trump, "Harika bir hastane gemisini Grönland'a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grönland sakinleri, daha önce, Trump'ın Ada'ya yönelik politikasına karşı çıkmış, Danimarka'ya bağlı sosyal yardım sistemiyle ücretsiz sağlık hizmeti alabilmelerinden memnun olduklarını dile getirmişti.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin "çerçeve anlaşması"

Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Davos'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını belirten Trump, bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump, sosyal medya hesabından Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını aktaran Trump, tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti İstanbul İl Başkanlığında geleneksel çocuk iftarı yapıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığında geleneksel çocuk iftarı yapıldı
Rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 kişi tutuklandı
Rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 kişi tutuklandı
ABD Başkanı Trump yeni tarife oranını açıkladı
ABD Başkanı Trump yeni tarife oranını açıkladı
Eyüpsultan'da üç iş yerinde yangın
Eyüpsultan'da üç iş yerinde yangın
Pezeşkiyan: Boyun eğdirmek istiyorlar, eğmeyeceğiz
Pezeşkiyan: Boyun eğdirmek istiyorlar, eğmeyeceğiz
TBMM’de yoğun hafta: Milli parklar ve tapu teklifi görüşülecek
TBMM’de yoğun hafta: Milli parklar ve tapu teklifi görüşülecek
Kars'ta kartpostallık manzara! Kar kalınlığı metreyi aştı...
Kars'ta kartpostallık manzara! Kar kalınlığı metreyi aştı...
Medipol Sağlık Grubu uzmanı uyardı! Troid sorunları başka hastalıkların habercisi olabilir...
Medipol Sağlık Grubu uzmanı uyardı! Troid sorunları başka hastalıkların habercisi olabilir...
Destici'den laiklik bildirisine sert tepki: Reddediyorum, kınıyorum!
Destici'den laiklik bildirisine sert tepki: Reddediyorum, kınıyorum!
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Yunanistan Kupası'nı kazandı
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Yunanistan Kupası'nı kazandı
Galatasaray'ın rakibi Juventus kabustan çıkamadı ligde şok yenilgi
Galatasaray'ın rakibi Juventus kabustan çıkamadı ligde şok yenilgi
Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı: Yol çalışmalarına dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı: Yol çalışmalarına dikkat!