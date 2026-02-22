BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump yeni tarife oranını açıkladı

ABD Başkanı Trump yeni tarife oranını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurdu.

Abone ol

Trump, konuya ilişkin Amerikan Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili dün açıkladığı karara tepki gösteren Trump, kararı "aylarca süren bir düşünme sürecinin ardından açıklanan gülünç, kötü yazılmış ve olağanüstü derecede Amerikan karşıtı" olarak nitelendirdi.

Trump, kararın "kapsamlı, detaylı ve eksiksiz" incelemesine dayanarak dünya genelinde ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını derhal geçerli olmak üzere yüzde 15 seviyesine çıkaracağını belirtti.

Yönetiminin gelecek birkaç ay içinde yeni ve yasal olarak izin verilen tarifeleri belirleyeceğini ve açıklayacağını kaydeden Trump, "olağanüstü başarılı" olarak tanımladığı "Amerika'yı yeniden büyük yapma" sürecini devam ettireceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eyüpsultan'da üç iş yerinde yangın
Eyüpsultan'da üç iş yerinde yangın
Pezeşkiyan: Boyun eğdirmek istiyorlar, eğmeyeceğiz
Pezeşkiyan: Boyun eğdirmek istiyorlar, eğmeyeceğiz
TBMM’de yoğun hafta: Milli parklar ve tapu teklifi görüşülecek
TBMM’de yoğun hafta: Milli parklar ve tapu teklifi görüşülecek
Kars'ta kartpostallık manzara! Kar kalınlığı metreyi aştı...
Kars'ta kartpostallık manzara! Kar kalınlığı metreyi aştı...
Medipol Sağlık Grubu uzmanı uyardı! Troid sorunları başka hastalıkların habercisi olabilir...
Medipol Sağlık Grubu uzmanı uyardı! Troid sorunları başka hastalıkların habercisi olabilir...
Destici'den laiklik bildirisine sert tepki: Reddediyorum, kınıyorum!
Destici'den laiklik bildirisine sert tepki: Reddediyorum, kınıyorum!
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Yunanistan Kupası'nı kazandı
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Yunanistan Kupası'nı kazandı
Galatasaray'ın rakibi Juventus kabustan çıkamadı ligde şok yenilgi
Galatasaray'ın rakibi Juventus kabustan çıkamadı ligde şok yenilgi
Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı: Yol çalışmalarına dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı: Yol çalışmalarına dikkat!
Pakistan’dan Afganistan’a yönelik hava saldırısı
Pakistan’dan Afganistan’a yönelik hava saldırısı
Erdoğan noktayı koydu, 'Umut Hakkı'yla ilgili talimatı verdi!
Erdoğan noktayı koydu, 'Umut Hakkı'yla ilgili talimatı verdi!
Arda Güler'li Real Madrid son dakikada yıkıldı
Arda Güler'li Real Madrid son dakikada yıkıldı