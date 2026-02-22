BIST 13.934
Pezeşkiyan: Boyun eğdirmek istiyorlar, eğmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran’da sporcular için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkesinin baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek ulusal birlik çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanan sporcular için düzenlenen onurlandırma töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin karşı karşıya olduğu baskılara değinerek “Boyun eğmeyeceğiz” mesajı verdi.

"ZORBALIKLA BİZİ KENDİLERİNE BOYUN EĞDİRMEYE ZORLUYORLAR"

İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, törende sporculara hitap ederken ulusal birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Ülkenin çeşitli baskı ve zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Pezeşkiyan, “Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak bilin ki siz nasıl zorluklara teslim olmadıysanız, biz de bu sorunlara teslim olmayacağız” dedi.

Toplumsal birlik çağrısında bulunan Pezeşkiyan, farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, “Bir milletiz ve tek vücut halinde hareket etmeliyiz. Tüm zorluklara karşı birlikte durmalı, aramızdaki sorunları geride bırakmalı ve oluşan yaraları hep birlikte sarmalıyız” ifadelerini kullandı.

