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Antakya'da iki aile arasında kan donduran kavga: 3 ölü 3 yaralı

HATAY'ın Antakya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı. İki aile arasında çıkan tartışmada tüfekle vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi tüfekle ateş açılan 6 kişiden biri olay yerinde, ikisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralı 3 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma firari şüphelileri arıyor.

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