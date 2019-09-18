Antakya'da iki aile arasında kan donduran kavga: 3 ölü 3 yaralı

HATAY'ın Antakya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı. İki aile arasında çıkan tartışmada tüfekle vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi tüfekle ateş açılan 6 kişiden biri olay yerinde, ikisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralı 3 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.
Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma firari şüphelileri arıyor.