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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Engin Altay hakkında soruşturma başlattı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayet üzerine, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

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Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın verdiği dilekçeyi işleme koyarak, Engin Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Avukat Aydın'ın dilekçesinde, Altay'ın açıklamalarıyla "Cumhurbaşkanını, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek, açıkça tehdit suçunu işlediği" belirtilmişti.

Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan adına Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Egin Altay'ın 'tehdit' suçunu işlediği belirtilen dilekçede, "Son olarak soruşturma yürütülen '104 Amiral Bildirisi'nde de 'aksi halde' ile başlayan cümlenin vurgulamaya çalıştığı akıbet de 'Menderes'in akıbeti'dir. 104 amiral bildirisinde örtülü olarak vurgulanan akıbet, Engin Altay tarafından açıkça ifade edilmiştir." denildi. 

Dilekçede, bildirinin muhtevası ile Engin Altay'ın açıklamaları arasındaki benzerliğin dikkati çekici olduğu belirtilerek, şikayete konu açıklamalar ile amirallerin bildirisi arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırılması ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesi talep edildi.

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