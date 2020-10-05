Alu Edizer kimdir olay olan ikinci eş sözleri ne? Menzil tarikatının GATA'daki doktoru

Eski ismi GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer açıklamalarıyla olay oldu. Menzil tarikatına mensup olduğu söylenen Ali Edizer, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ döneminde özel sekreterlik yapmıştı.

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Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesaplarından Medeni Kanunu ve tek eşlilikle ilgili görüşlerini paylaştı.

Aldatma nedeniyle bir yuvanın daha yıkıldığını söyleyen Ali Edizer, erkeklerin aldatma yerine ikinci eşi alabileceklerini buna İslam dininin ruhsat verdiğini söyledi.

İşte Edizer'in tepkilere neden olan o sözleri:

"Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz? Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsunuz, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz ama bizi bacılara mahcup etmeyin."

Ali Edizer'in yükselişi



Ali Edizer merkezi Adıyaman'da bulunan ve daha önce 'devletteki kadrolaşma' iddiaları ile gündeme gelen Menzil Tarikatına mensup. Sağlık Bakanlığı’ndaki görevine MHP-DSP-ANAP koalisyonu döneminde Osman Durmuş’un Sağlık Bakanlığı döneminde başlayan Dr.Ali Edizer‘in “Jet Hızı” ile yükselişi ise 2012 yılında Sağlık Bakanı olan Recep Akdağ döneminde oldu. Menzil Tarikatına yakınlığı ile bilinen Recep Akdağ, Menzilci Dr.Ali Edizer‘i önce Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı olarak atadı, sonrasında ise Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirdi.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı yapılan Ali Edizer, sonrasında ise sırasıyla Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı ve son olarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı görevlerine getirildi.