Altın Kelebek ödül törenine damga vurmuştu! İbrahim Tatlıses'ten Pınar Deniz’e destek: "Hiç kimseyi takma ben seni..."

Pınar Deniz'in Altın Kelebek Gecesi'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' aldığı sırada yaptığı konuşma sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Yaptığı konuşmayla oldukça tartışılan ünlü oyuncunun kullandığı cümlelerin, şarkıcı Rihanna'nın yıllar önce yaptığı konuşmasıyla olan benzerliği ortaya çıktı. Oldukça fazla eleştiriye maruz kalan Deniz'e İmparator lakablı İbrahim Tatlıses'ten destek geldi. Tatlıses yaptığı paylaşımda "Hiç kimseyi takma ben seni anlıyorum" dedi. İşte detaylar...

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Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteri ile adından söz ettiren Pınar Deniz bu yıl 48'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı. Deniz'in sosyal medyada gündem olan ödül konuşması dalga konusu olurken İmparator lakablı İbrahim Tatlıses'ten ünlü oyuncuya destek geldi.

Pınar Deniz'in konuşması dalga konusu oldu

Pınar Deniz konuşmasında "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi... Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" ifadelerine yer vermişti. Deniz'in bu konuşması sosyal medyaya damga vururken güzel oyuncu dalga konusu olmuştu.

İbrahim Tatlıses'ten Pınar Deniz'e destek

İbrahim Tatlıses açıklamasında "(YARGI) dizisinde kadın oyuncusu Pınar DENİZ çok başarılısın kızım!! Hiç kimseyi takma ben seni anlıyorum aldığın ÖDÜL sana helal olsun her hafta izliyorum başarın daim olsun kızım" dedi.