Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürleri tutuklandı

Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürleri tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorguladıkları tespit edilen tapu müdürleri V.S. ve M.D.'nin çıkarıldıkları mahkemelerce "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan tutuklandıkları belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'nin iftira kampanyasının bir numaralı hedefi oldu. 

Görevine başladığından beri yolsuzlukla mücadelenin en ön safındaki isimlerden biri olan Akın Gürlek hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bazı ithamlarda bulundu. 

4 adet taşınmazı olduğunu açıklayan Gürlek'in evraklarına CHP'nin nasıl ulaştığı merak konusu olmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarının ardından soruşturma başlatılırken soruşturmada CHP dezenformasyonunun merkezinde, Kaş Tapu Müdürlüğü'nün yer aldığı ortaya çıktı. Daha sonra bu kapsamdan Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli memur Diyar Akdağ gözaltına alındı. 

ADALET BAKANI'NIN TAPU KAYITLARI SORGULANDI

Özel'in iftiralarının hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli memur Diyar Akdağ, sorgusunda her şeyi itiraf etti.

Akdağ, jandarma sorgusundaki “Ayşegül” ismiyle bildiği ve sosyal medyada tanıştığı bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını söyledi.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Aynı soruşturmada Gürlek'in  tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı belirlenen Afyonkarahisar'ın Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D. ile Çorum'un Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S. de gözaltına alındı.  

TUTUKLANDILAR

İki şahıs da "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamalarından tutuklandı.

V.S'nin ifadesinde, sorgulamayı kendisinin yaptığını ancak elde ettiği verileri kimseyle paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

"HABER GÖRÜNCE SORGULAMA YAPTIM"

Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D., ifadesinde, Erdoğan’a 'gönül bağı' olduğunu ancak bunu görevine yansıtmadığını savunarak, "Sosyal medyada Sayın Bakanımız hakkında birçok mal varlığı olduğu yönünde bir haber gördüm ve bunun doğru olmayacağını, bunun kesin olarak iftira olacağını düşündüğümden gafletle ve bir anlık merakla TAKBİS'ten adını ve soyadını yazarak sorgulama yaptım" dedi

