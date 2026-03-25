BIST 100 günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle günü yüzde 0,26 yükselişle 12.963,87 puandan tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’da müzakerelere ilişkin açıklamaları risk iştahını artırırken, yurt içinde işsizlik oranının yüzde 8,3’e gerilemesi ve sektör endekslerindeki yükselişler piyasayı destekledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puandan tamamladı.

IST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 167,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,89 ile ticaret olurken, en fazla düşen yüzde 2,30 ile petrol kimya plastik oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığını söylemesinin ardından, dün de İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirtmesi, bölgedeki gerilimin kısa sürede sona erebileceğine yönelik umutları artırarak, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı 2025'te bir önceki yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,3'e geriledi. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) ise ocak ayı itibarıyla eksi 345,2 milyar dolar oldu.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

