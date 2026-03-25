BIST 12.964
DOLAR 44,36
EURO 51,37
ALTIN 6.496,32
HABER /  DÜNYA

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Yeni kurallar belirledik

İran Genelkurmayı: Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirledik.

Abone ol

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Zülfikari, artan petrol fiyatlarına dikkati çekerek fiyatların daha da yükselmesinin kendi ellerinde olduğunu öne sürdü.

Zülfikari, sözlerine şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirledik ve bu kurallar oldukça açıktır. (ABD ve İsrail) bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı yoktur. Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz."

ABD ve İsrail unsurlarının hareketsiz konumda olduğunu ve buna dair işaretlerin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini iddia eden Zülfikari, yalnızca askeri üslerin değil söz konusu ülkeler tarafından kurulmuş düzenin de dağıldığını söyledi.

ABD ve İsrail'in savaşın sonucuna kendi kendine vardığını savunan İranlı Sözcü, yine iki ülkenin kendi kendine müzakere yaptığını dile getirdi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI 

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

