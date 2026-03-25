Trump'ın açıklamasından dakikalar önce 580 milyon dolarlık vurgun

23 Mart 2026’da ABD'de saat 06.49'da ham petrol vadeli işlem hacmi bir anda dakikada birkaç yüz kontrattan yaklaşık 3 bin kontrata fırladı. Saat 07.05’te ise Trump, İran’a yönelik saldırıların ertelendiğini açıkladı. Yaklaşık 60 saniyelik sürede küresel piyasalarda 580 milyon dolar el değiştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasa manipülasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Axios muhabiri Zachary Basu’nun haberine göre, Başkan Trump’ın en kritik kararlarının etrafında şüpheli işlem hareketlerinde adeta bir 'salgın' ortaya çıktı.

60 SANİYEDE 580 MİLYON DOLAR VURGUN

Pazartesi günü, Trump’ın İran’daki enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurduğunu açıklamasından yaklaşık 16 dakika önce, petrol vadeli işlemler piyasasına 580 milyon dolarlık işlem girişi oldu.

Sadece 60 saniye içinde, Brent ve Batı Teksas tipi ham petrol vadeli işlemlerinde 6,22 milyon varile eş değer 6 bin 200 sözleşme satıldı.

Savaş başlamadan önceki cuma günü ise, New York Times analizine göre 150’den fazla Polymarket hesabı, ABD’nin ertesi gün İran’a saldıracağını öngören yüzlerce bahis yaptı.

DAKİKALAR İÇİNDE ZENGİNLİKLERİNE ZENGİNLİK KATTILAR

Aynı anlarda S&P 500 vadeli işlemlerinin yükselmeye başlaması, piyasada koordineli bir pozisyon alındığını kanıtlıyordu. Sanki birileri jeopolitik gerilimin azalacağına dair ‘içeriden’ bir işaret almıştı.

Bu devasa işlemden 10 dakika sonra Donald Trump, Truth Social üzerinden İran ile ‘çok iyi ve verimli’ görüşmeler yapıldığını ve saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurdu.

Business Today adlı internet sitesi paylaşımın silinip 18 dakika sonra içindeki 'which' kelimesinin yazım hatası düzeltilmiş yeni versiyonuyla yayınlandığını yazdı.

TRUMP'IN BAŞKANLIK DÖNEMİ ŞÜPHELİ İŞLEMLERLE DOLU

2 Ocak’ta bir yatırımcı, Venezuela lideri Nicolás Maduro’nun yakalanacağına dair yaptığı bahisle yaklaşık 32 bin doları 400 bin doların üzerine çıkardı, bu gelişme ertesi sabah duyurulmuştu.

Geçtiğimiz Nisan ayında da Trump’ın 'Kurtuluş Günü' tarifelerini 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamasından dakikalar önce, hisse senedi piyasasında yükseliş beklentili işlemlerde ani bir artış görülmüştü.

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai, Axios’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Federal çalışanların tamamı, kamuya açık olmayan bilgileri finansal kazanç için kullanmayı yasaklayan etik kurallara tabidir. Ancak herhangi bir kanıt olmadan yönetim yetkililerinin böyle faaliyetlere karıştığını ima etmek temelsiz ve sorumsuz bir haberciliktir.

TRUMP'IN HABERİ VAR MI?

Trump’ın bu şüpheli işlemlerden haberdar olduğuna ya da herhangi bir yetkilinin bu işlere karıştığına dair bir kanıt bulunmuyor.

Daha genel çerçevede ise Trump’ın başkanlığı, müttefikleri, bağışçıları ve aile üyelerinin dahil olduğu ticari ve yatırım faaliyetleriyle aynı döneme denk geldi ve bunların bazıları tarihsel olarak oldukça yüksek kazançlar sağladı.

Örneğin, Trump ailesinin kripto girişimi milyarlarca dolar gelir elde etti.

Bu girişime yatırım yapanlar arasında, daha sonra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile dolandırıcılık davasını uzlaşmayla kapatan Çinli bir kripto milyarderi ve Washington’da yapay zeka çipleri için lobi yapan Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir prens de bulunuyor.