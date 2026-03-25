Netanyahu Trump'ı yine taca attı: İran için 48 saat verdi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşını bitirmeye yönelik açıklamaları sıklaşırken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tam tersi bir emir geldi. Netanyahu orduya İran'ın silah sanayisini 48 saat içinde imha etmek için saldırı emri verdi.

NETANYAHU'DAN "İRAN'IN SİLAH SANAYİSİNİ YOK EDİN" EMRİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşı bitirmeye yönelik diplomatik mesajlarını sıklaştırarak iki tarafın görüştüğünü söyledi. İsrail kanadından bu hamleye zıt bir askeri adım geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya İran’ın silah sanayisini tamamen imha etmek amacıyla 48 saat içinde geniş çaplı bir saldırı başlatma talimatı verdi.

BÖLGEDE "48 SAAT" ALARMI

Netanyahu’nun bu kararı, Washington ile Tel Aviv arasında stratejik bir görüş ayrılığı yaşandığı tartışmalarını alevlendirdi. İsrail, İran'ın nükleer ve askeri altyapısını kalıcı olarak devre dışı bırakmayı hedeflerken, ABD yönetimi Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve enerji akışının normale dönmesi için baskı yapıyor. Bu kritik 48 saatlik süreçte bölge, diplomasi ile topyekûn bir yıkım savaşı arasında gidip geliyor.

İRAN TRUMP'I YALANLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki kilit isimlerle yapılan görüşmelerde muhtemel bir anlaşma için 15 madde üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıklamış, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmama şartını kabul ettiğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı ve İran ordusu ise iki ülke arasında görüşme olduğu ve 15 maddelik planın ele alındığı iddialarını reddetmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Başarısızlığınızı bir anlaşma olarak sunmaya çalışmayın. Bizim gibiler, sizin gibilerle asla uzlaşamaz. Ne şimdi ne de sonra" açıklamasını yapmıştı.

İsrail basını, ABD ve İran'ın hızlı ve şartların muğlak olduğu bir anlaşmaya ulaşma senaryosunun İsrail liderlerinin uykusunu kaçırdığını iddia etmişti. Haberlerde, şartlar ayrıntılı bir şekilde netleşmeden savaşın sona ermesinin İran'ın fiilen üstün çıkması riski oluşturduğu ifade edilmişti.