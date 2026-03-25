İsrail’den yeni karar: 400 bin yedek asker silah altına alınıyor

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi, İsrail ordusunun 400 bine kadar yedek askeri silah altına almasının önünü açtı.

Times of Israel'in haberine göre Netanyahu hükümeti, yaklaşık 400 bin yedek askerin göreve çağrılmasına onay verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, silah altına alınacak asker sayısının kesin olmadığı, ancak bunun "operasyonel ihtiyaçlara göre esneklik sağlayan üst sınır olduğu" ifade edildi.

İsrail ordusunun "acil durum emirleriyle" yedek askerleri göreve çağırma yetkisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana birkaç ayda bir hükümetin onayına sunuluyor.

Tel Aviv yönetimi Aralık 2025'te ordunun 280 bin askeri silah altına alabilmesine izin vermişti.

Öte yandan İsrail ordusu, İran'a başlattığı saldırılardan yalnızca bir gün sonra 100 bin yedek askeri silah altına alacağını duyurmuştu.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI 

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

KAYNAK: SABAH

