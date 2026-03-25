Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda bölgesel gelişmeleri ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefonda bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Vang telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, bu doğrultuda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede, ulaştırma hatlarının, enerji arzının ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Taraflar, ekonomik ve ticari ilişkiler ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere ikili gündem maddelerini de değerlendirdi.