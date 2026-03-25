Türkiye-Romanya maçı öncesi Lucescu'dan dikkat çeken açıklama: "Bir çare var mı? Bilmiyorum"

Türkiye-Romanya maçı öncesi Lucescu'dan dikkat çeken açıklama: "Bir çare var mı? Bilmiyorum"

Türkiye FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalinde, teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya ile perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maç öncesi konuşan Lucescu, "Oynaması zor bir atmosferde oynayacağız. Orayı çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ın evi olan stadyuma hakimim. Şimdiye kadar gittiğim en iyi stadyumlardan biri. Rakip takım topa sahip olduğunda, olağanüstü baskı kuruyorlar. Tribünlerin yaratacağı gürültüye bir çare var mı? Bilmiyorum." şeklinde konuştu.

FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalinde Türkiye'nin Romanya ile oynayacağı maç öncesi Lucescu, The Guardian'a röportaj verdi.

Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

"Oynaması zor bir atmosferde oynayacağız. Orayı çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ın evi olan stadyuma hakimim. Kulüpten ayrıldığımda sözleşmemin bitmesine 2 yıl daha vardı ama parayı kulübe, stadyumu yeniden yapmaları şartıyla bıraktım.

Çare var mı? Bilmiyorum

Şimdiye kadar gittiğim en iyi stadyumlardan biri. Rakip takım topa sahip olduğunda, olağanüstü baskı kuruyorlar. Tribünlerin yaratacağı gürültüye bir çare var mı? Bilmiyorum. Oyuncularıma, Türkiye'de oynamamış olanlara, kendilerini neyin beklediğini anlatmam gerekiyor.

"Milli takım oyuncularının herkesten üstün olmasını istiyorum"

Sahaya çıkıp tüm ruhunu ortaya koyan oyunculara ihtiyacım var. Milli takım oyuncularının herkesten üstün olmasını istiyorum. Sık sık çocukları çağırıyorum ve onlara şunu bunu yapmalarını söylüyorum. Çünkü bir antrenman sırasında üç kilometre koşmalarına ihtiyacım yok. Maç sırasında 11 kilometre koşmanız gerekiyor!

"Dönüm noktası"

Yeterli oynamıyorlarsa, onlara herkesten daha fazla antrenman yapmalarını söylüyorum. Ormana, parka gidip koşmalarını ve egzersiz yapmalarını söylüyorum. Her şey beyninizde başlar. Başarı veya başarısızlık için ayarları beyninizde yaparsınız. Umarım oyuncularım bu maçı bir dönüm noktası olarak görür. Bir nesli tanıtabilirler. Dünya Kupası'nda olmak olağanüstü bir başarı olur. Bu sadece benim için değil, aynı zamanda Romanya için de."

Maç saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Park'ta oynanacak Türkiye-Romanya mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TV8'de canlı yayınlanacak. 

Türkiye-Romanya maçı öncesi Lucescu'dan dikkat çeken açıklama: "Bir çare var mı? Bilmiyorum" - Resim: 0

Romanya Milli Takımı İstanbul'da 

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Romanya Milli Takımı, pasaport kontrollerinin ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.

