En zor askeri eğitimler! Bordo bereliler listeye damga vurdu
Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri açıklandı, listeye damga vuran ise Türkiye’nin gururu Bordo Bereliler oldu. Fiziksel dayanıklılık, mental güç ve hayatta kalma becerilerinin sınandığı bu eğitimler, adeta insan sınırlarının ötesini test ediyor.
Sadece en güçlülerin değil, zihni çelikten olanların hayatta kaldığı zorlu eğitimlerde Bordo Bereliler listeyi tam manasıyla salladı!
HANGİ ÜLKEDE NE TÜR BİR ASKERİ EĞİTİM VERİLİYOR? İŞTE O SIRALAMA...
ABD
Navy SEAL – BUD/S
6 aylık eğitim, özellikle Hell Week (5 gün uykusuzluk)
Aşırı soğuk su, kumda sürünme, sürekli fiziksel test
ARMY RANGER SCHOOL
Açlık, uykusuzluk ve stres altında liderlik
