82 kez ifşa edilen firma mı olur? Zeytinyağında dev sahtekârlık
İzmir’in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytinyağı firmasıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 2024 yılından bu yana firmanın tam 82 kez tağşiş listesine girdiği belirlendi.
AYNI HİLE, FARKLI MARKALAR...
Gıda güvenliğiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen Gıda dedektifi’nin haberine göre, firma farklı markalar altında piyasaya sürdüğü ürünlerde zeytinyağına tohum yağı karıştırıyor.
Yapılan denetimlerde bu yöntemin sistematik şekilde tekrarlandığı ortaya çıktı.
45 KEZ YAKALANIP 46 İSİM DEĞİŞTİRMİŞ
Yetkililer, firmanın şimdiye kadar 46 ayrı marka üzerinden satış yaptığı ürünlerde tağşişe başvurduğunu belirledi.
