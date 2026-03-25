Victor Osimhen yarışı kızıştı! Barcelona - Real Madrid...

İspanyol devi Barcelona daha önce Real Madrid'le adı anılan Victor Osimhen'i transfer listesine aldı. Galatasaray'ın en az 150 milyon Euro gelir beklediği Osimhen için dev kulüplerin transfer yarışına girmesi bekleniyor.

Abone ol

İspanya devi Barcelona, sezon sonunda Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor. Barcelona bu transferde başarılı olamaması durumunda Alvarez'in alternatiflerini de hazırladı.

OSİMHEN, BARCELONA'NIN LİSTESİNDE

Galatasaray'da kiralık geçirdiği ilk sezonunun ardından 75 milyon Euro karşılığında Napoli'den sarı-kırmızılı takıma imza atan Victor Osimhen de Barça'nın listesinde yer alıyor.

İspanyol basının Mundo Deprotivo'da yer alan habere göre Napoli'deki son sezonunda yaşadığı problemler ve olaylı bir şekilde ayrılmasına yol açan hırçın tavrının transferde dez avantaj olarak görüldüğü belirtildi.

İKİ SEZONDA TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği 2024-2025 sezonunda 41 maçta forma giyen Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 37 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Gösterdiği üstün performansla teknik ekip ve yönetimin takdirini kazanan Osimhen, taraftarların da sevgilisi haline geldi. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Osimhen'i 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Bu sezon ise tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 27 yaşındaki forvet 19 gol - 7 asistlik performans sergiledi. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 7 golle dev kulüplerin radarına girdi.

İSMİ REAL MADRİD'LE DE ANILMIŞTI

Daha önce çıkan haberlerde bir başka İspanyol devi Real Madrid'in de Osimhen'i transfer etmek istediği iddia edilmişti. Real Madrid başkanı Florentino Perez'in bu transfer için 80 ile 110 milyon Euro arasında bonservis ödemeye hazır olduğu belirtilmişti. Ancak Galatasaray oyuncunun tüm maliyetini göz önünde bulundurarak Osimhen transferinden en az 150 milyon Euro kazanç elde etmeyi hedefliyor.

Avrupa'nın birçok büyük kulübüyle adı anılan Victor Osimhen için Barcelona'nın da ciddi bir mesai harcaması bekleniyor.

Haber 7 Spor Servisi