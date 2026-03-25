BIST 12.964
DOLAR 44,36
EURO 51,43
ALTIN 6.497,31
HABER /  GÜNCEL

Trabzon'da fındık fabrikası deposunda yangın

Trabzon'da fındık fabrikası deposunda yangın

Trabzon’un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Abone ol

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Fabrika çevresindeki binalar da güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangından dolayı 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

İtfaiye ve ilgili ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.

