AK Parti’li İnan’dan Hadise’ye sert tepki: Vah zavallı vah

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi yardıma muhtaç ülkeler arasında andığı gerekçesiyle Hadise’ye tepki gösterdi.

Abone ol

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, UNICEF için hazırladığı videoda, Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkeler arasında sayan şarkıcı Hadise'ye tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, ünlü şarkıcı Hadise'ye tepki göstererek “Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp kazancını Avrupa’ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kendi ülkesinin küresel gücünden bihaber olup ezikliğe sarılıyor” dedi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vah zavallı vah! Yıllarca Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp, konserlerinden bu ülkeye 0,01 TL vergi bırakmamak için şirketlerini dışarıda kuran, kazancını Avrupa'ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye'yi küçük göstermeye yelteniyor. Cemil Meriç'in dediği gibi, 'Müstemleke aydını, efendisinin ayakkabılarını parlatmakla görevli bir köledir.' Kendi ülkesinin küresel gücünden bihaber olup bu ezikliğe sarılanlar, Türkiye'nin devleşen büyüklüğü karşısında artık birer sanatçı değil, bu aziz millet için sadece birer utanç vesikasıdır."

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye İyi Niyet Elçisi şarkıcı Hadise'nin Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı bağış videosu, kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti. Türkiye'yi savaşın ve açlığın pençesindeki ülkelerle bir tutan Hadise'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

Video mesajında Ramazan ayının önemine değinen Hadise, "Ramazan paylaşma ve dayanışma ayı. UNICEF en zor durumdaki çocukların her zaman yanında. Çünkü hiçbir çocuk aç kalmamalı." dedi.

"Ramazan paylaşma ve dayanışma ayı" diye başlayan Hadise konuşmasının devamında Türkiye'yi savaş ve kıtlık bölgeleriyle yan yana anarak skandala imza attı. Coğrafi kapsamı genişleterek yardım çağrısında bulunan Hadise, "Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya... Çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.