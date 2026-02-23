BIST 13.934
İstanbul Valiliği’nden kuduz iddialarına açıklama

İstanbul Valiliği, kentte kuduz vakalarında artış olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, İstanbul’da son kuduz vakasının 2007 yılında görüldüğünü ve bu tarihten bu yana herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmadığını bildirirken, 2025 yılında uygulanan 123 bin 538 aşının tamamının tedbir amaçlı yapıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği ‘İstanbul’da kuduz vakalarında artış’ başlığıyla çıkan haberler hakkında açıklama yayımladı.

Valiliğin açıklamasında İstanbul’da 2007’den beri kuduz vakası görülmediği ve apılan tüm aşıların tedbir amaçlı yapıldığı bildirildi. 

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır. 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılardır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması ve benzeri sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

