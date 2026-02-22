İstanbul'da kuduz alarmı! 2025 yılında hastanelere başvuru sayısı...

İstanbul’da 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere 123 bin 538 kişi başvururken, 25 aşı merkezinde toplam 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

Köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt gibi hayvanların ısırması veya yaralara enfekte salyanın bulaşması, tırmalama gibi yollarla insanlara geçen kuduz hastalığı ölümle sonuçlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada 59 bini aşkın kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Kuduz hastalığının kuluçka süreci, bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben genellikle 14-90 gün sürüyor. Klinik belirtiler meydana geldikten sonra dramatik şekilde ölümle sonuçlanan kuduz hastalığı, aşıyla yüzde 100 tedavi edilebiliyor.

AA muhabirinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kentte kuduz vakası en son 2007 yılında görüldü, 2025 yılında 123 bin 538 kişi ısırma ve tırmalama gibi nedenlerle kuduz riskli temastan hastanelere başvurdu.

Bu başvuruların yüzde 83'ü kedi, yüzde 16'sı köpek, geri kalanı da sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas kaynaklı oldu.

En çok vakanın yaşandığı ilçe Kadıköy

İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçe, 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu. Kadıköy'ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal, 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.

Kentte en az vaka ise 646 ile Adalar'da görüldü. Adalar'ı 1264 vakayla Şile, 1292 vakayla Güngören takip etti.

Hayvan temasları sonucu kuduz riski olan 123 bin 538 kişiye kentteki 25 aşı merkezinde 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

En çok aşı uygulanan yer 54 bin 83 ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu. En çok aşı uygulanan ikinci yer 39 bin 826 aşıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçüncü yer ise 29 bin 175 aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un 39 ilçesindeki kayıtlı vakalar şöyle:

İlçeler Köpek Kedi Yabani hayvan (Tilki, kurt, çakal vb.) Diğer (Sığır, at, eşek vb.) Toplam Sahipli Sahipsiz Sahipli Sahipsiz Adalar 15 96 17 513 2 3 646 Arnavutköy 90 256 134 1104 1 17 1602 Ataşehir 167 539 359 2893 0 6 3964 Avcılar 123 553 168 1627 4 2 2477 Bağcılar 75 212 159 2177 3 3 2629 Bahçelievler 66 303 182 2560 6 1 3118 Bakırköy 56 287 128 1965 5 5 2446 Başakşehir 112 322 144 2682 3 4 3267 Bayrampaşa 64 177 111 1061 0 2 1415 Beşiktaş 107 276 151 2604 2 5 3145 Beylikdüzü 203 425 228 2027 2 5 2890 Beykoz 109 695 89 3140 10 35 4078 Beyoğlu 167 389 156 2028 2 9 2751 Büyükçekmece 188 324 201 1557 1 8 2279 Çatalca 174 256 131 782 3 9 1355 Çekmeköy 72 265 198 1697 12 37 2281 Esenler 52 124 136 1172 2 0 1486 Esenyurt 200 944 345 2982 5 6 4482 Eyüpsultan 115 322 202 2312 4 10 2965 Fatih 79 404 158 3390 6 13 4050 Gaziosmanpaşa 100 288 232 1441 0 2 2063 Güngören 22 95 92 1078 4 1 1292 Kadıköy 334 736 547 6857 2 7 8483 Kağıthane 115 371 238 1922 1 5 2652 Kartal 278 505 352 3847 2 9 4993 Küçükçekmece 173 257 409 3969 0 7 4815 Maltepe 179 587 358 4183 2 5 5314 Pendik 140 573 230 4378 2 20 5343 Sancaktepe 109 372 216 2281 6 20 3004 Sarıyer 147 917 225 3374 0 16 4679 Silivri 137 850 215 1231 1 17 2451 Sultanbeyli 85 141 133 1329 0 2 1690 Sultangazi 157 184 281 1744 2 5 2373 Şile 113 185 48 899 8 11 1264 Şişli 160 277 337 2295 4 6 3079 Tuzla 110 453 164 2682 1 4 3414 Ümraniye 131 421 329 4321 7 12 5221 Üsküdar 143 383 334 5561 3 5 6429 Zeytinburnu 38 176 80 1351 3 5 1653 Toplam 4905 14940 8217 95016



"Deri bütünlüğünü bozan yaralanmalarda profilaktik uygulamaya başlamamız gerekiyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kuduzun santral sinir sistemini tutan ölümcül hastalık olduğunu söyledi.

Kuduzun temas öyküsü bulunan kişilerde hızlı müdahale gerektirdiğine dikkati çeken Güner, İstanbul'da 7/24 hizmet veren 25 kuduz aşı merkezinin bulunduğunu belirtti.

İstanbul'da 2025 yılında 123 bin 538 kişinin kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere başvurduğu bilgisini veren Güner, "Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da sahipsiz hayvanlarla ya da hayvan sevgisinden kaynaklı temaslar yaşanabiliyor. Deri bütünlüğünü bozan yaralanmalarda, tırmıklarda, ısırıklarda en azından profilaktik uygulamaya başlamamız gerekiyor." dedi.

Kuduzla mücadelede planlama ve organizasyonun yıllardır sürdüğünü dile getiren Güner, Türk sağlık sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle hem tedavi hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinde devrim yarattığını söyledi.

Doç. Dr. Güner, aşıların Ankara'daki ana depodan çıkışından uygulama anına kadar soğuk zincir sistemiyle takip edildiğini anlattı.

Vatandaşlara kuduz konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güner, sahipsiz hayvanlar, kedi, köpek ya da kemirgenlerle temas sırasında yaralanmalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Herhangi bir tırmık ve doku bütünlüğünde zedelenme olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna ya da İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulan 25 kuduz merkezine başvurulması gerektiğini belirten Güner, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde profilaksisi ve aşılaması yapılırsa kuduz, yüzde 100 önlenebilir bir hastalık ama geç kalındığında ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğimizi de göz önünde bulundurmamız lazım. Korkmamızı, tedirgin olmamızı gerektiren bir husus yok. Erken müdahale edilirse herhangi bir sıkıntı olmadan vatandaşlarımız şifaya ulaşır."