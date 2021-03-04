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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten New York'taki 'Stop Erdoğan' ilanına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'Stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda New York'ta 'stop Erdoğan' ilanıyla ilgili sert ifadeler kullandı. "FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır." diyen Çelik, "Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi." diye yazdı.

Çelik'in diğer paylaşımları şöyle:

FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir.

Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. FETÖ’nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. FETÖ ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir.

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