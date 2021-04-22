Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. İşte Ahmet Nur Çebi'nin öne çıkan açıklamaları şu şekilde;



- Ekibim, teknik kadrom ve oyuncularımla bizler şampiyonluğa inandık. Bütün camiamız da buna inansın. En ufak bir tereddütleri olmasın. Şampiyon biziz! Onurlu ve şerefli bir şampiyonluk kovalıyoruz. 13. sıradayken şampiyon Beşiktaş olur diyordum. Şu an lideriz; yine şampiyon olacağız diyorum.

- Son iki hafta içerisinde kaybettiğimiz puanlar nedeniyle şampiyonluk yarışında geriye düştüğümüz algısının yaratılmasını doğru bulmuyorum. Bunda bir art niyet arıyorum, kasıt arıyorum. 3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı yapanlar, 6 puan geridekilerin 'Şampiyon biz olacağız' sözlerine neden tepki vermiyorlar? Bunu onlara soruyorum. 3 puan önde olmamızın göz önünde bulundurulmamasını anlamıyorum.

''TFF ve MHK üzerinde tereddütümüz olduğu anlamına gelmez''

- TFF ve MHK’nın birileri şampiyon olsun diye bir niyetleri olduğunu sanmıyorum. Fakat kötü hakeme kötü deriz. Dolayısıyla hakemlerin hatalarını söylenmiş olması TFF ve MHK üzerinde tereddütümüz olduğu anlamına gelmez. Hissettiğimiz anda gereğini yaparız. Az konuşuyor olmamız icraat yapmadığımız anlamına gelmez. Çok konuşarak başarılı olunmuyor. Az konuşuyor olmamız icraat yapmadığımız anlamına gelmez. Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları, 'Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi' algılarından vazgeçmelerini talep ediyorum. Camiamıza zarar vermek için istiyorlar. Bunların arkasında başka hesap kitap var. Camiamız bunları kaale almasın.

''Beşiktaş köklü bir kulüptür''

- Rakiplerimiz de kalan haftalarda puan kaybedecek. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda düşme hattındaki takımlar da vardı. Bunların vermiş olduğu mücadeleyi, rakiplerimize karşı vereceklerinin de hiç şüphem yok. Medyada bazı Beşiktaşlıların, Beşiktaş'ın zarar göreceği söylemlerden, kasıtlı olarak davranmalarından vazgeçmelerini rica ediyorum. Beşiktaş köklü bir kulüptür. Bu tür gayretler saygı ve değer görmeyecektir. Bunları bilmelerini rica ediyorum.

''Ben hocama da takımıma da başından beri güveniyordum''

- Lig ilginç, düşme hattındaki birçok takım can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Şampiyon olmuş Başakşehir'in verdiği mücadeleye bakıyoruz, son maçına bakıyoruz. İlginç gelişmeler. İlginç olaylar. Sezon başında bize küme düşeceğimizi söyleyenler bile oldu. Ancak şu anda 3 puan farkla lideriz. Ben hocama da takımıma da başından beri güveniyordum. Şu anda Beşiktaş'a karşı bir algı operasyonu yürütülerek zarar verilmeye çalışılıyor.

Demba Ba, dün Başakşehir'in sözleşmesini feshetmesi üzerine Twitter profiline ağzı fermuarla kapanan bir insan görseli koymuştu.

Bu görsel, Demba Ba'nın söylemek istediği bazı şeyler olduğu ama konuşamadığı anlamında yorumlandı.

''Demba Ba'nın sözleşmesi feshedilince ben de şok oldum''

- Demba Ba konusuna gelince. Türkiye'ye transferinde emeği olan birisiyim. Dünkü olay beni gerçekten şaşırtmıştı. Bir şey varsa umarım Demba Ba fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. Çok ilginç bir durum. Alışılageldik bir şey değil. Demba Ba çok dürüst ve onurlu biridir. Dün sözleşmesi feshedilince ben de şok oldum. Neler yaşandı bilmiyorum, ama varsa bir şey Demba Ba söylemeli. Yoksa da söylemeli.

Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı?

- Aboubakar kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan. Kontratını ben yaptım. Gelecek sezon bizimle oynamaya devam edecek. Opsiyon hakkı Beşiktaş'a ait. Aboubakar, Beşiktaş istediği takdirde; seneye Beşiktaş’ta oynamaya devam edecektir. Aboubakar’sız da Beşiktaş şampiyon olur. Aboubakar’ın bizde hakkı vardır. Herkes haddini bilsin! Futbolcularımıza ve teknik heyetimize borcumuz yoktur. 1 gün bile gecikmemiştir. Son 10 yılda bu bir ilktir. Kararı kamuoyuna bırakıyorum. Nereden nereye geldiğimiz ortadadır. Aboubakar'ın maaşını beğenmediği için maça çıkmadığı iddiası da gerçek değildir.

''Eski alışkanlıklarınızı lütfen bu lige bulaştırmayın''

- Beşiktaş Başkanı’nın Kulüpler Birliği’ne üye takımlar tarafından seçilerek, o koltuğa oturuyorsa bu bir onurdur. Diğer kulüplerdeki yönetici arkadaşlara seslenmek istiyorum, eski alışkanlıklarınızı lütfen bu lige bulaştırmayın. Futbolcu kardeşlerimize de şunu söylemek istiyorum, kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi, başkasına yapmayın.