BIST 1.341
DOLAR 8,27
EURO 9,97
ALTIN 474,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Ağırlığı 100 ton! Türkiye'nin en uzunu olacak İstanbul'un birçok noktasından görülecek

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliğe sahip, Türkiye'nin en uzun bayrak direği 23 Nisan'da Türk bayrağı ile buluşacak.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne dikildi. 31 Ocak 2021 tarihinde yapımına başlanan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrağı ile buluşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk bayrağı göndere çekilecek. Bin metrekarelik Türk bayrağı, İstanbul'un birçok noktasından görülecek, ayrıca kentin siluetine anlam katacak. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pes etmeyip yaptı! Hatay'da battaniye sayesinde 80 bin TL kar etti: Kimse yetiştiremiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Abdurrahman Bakır virüsü en aza indirecek yöntemi açıkladı!
Yarın bankalar açık mı 23 Nisan banka çalışma saatleri
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Günü' mesajı
İBB'nin '23 Nisan' hazırlığı: Süslemenin maliyeti belli oldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mart ayında çok büyük bir hata yaptık
Yarın kargolar açık mı 23 Nisan kargo çalışma saatleri
İrlanda'da BioNTech aşısında kritik gün! Süre uzayacak mı?
Hulusi Akar: Tarihten düşmanlık çıkarmak kabul edilmez ve faydasız
Honda'nın ilk hibrit SUV'u yeni HR-V e:HEV yıl sonunda Avrupa'da satışa çıkacak
Samsun'da toplu iftara baskın! 14 bin 620 TL ceza kesildi
Yorumlar