İSTANBUL'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliğe sahip, Türkiye'nin en uzun bayrak direği 23 Nisan'da Türk bayrağı ile buluşacak.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne dikildi. 31 Ocak 2021 tarihinde yapımına başlanan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrağı ile buluşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk bayrağı göndere çekilecek. Bin metrekarelik Türk bayrağı, İstanbul'un birçok noktasından görülecek, ayrıca kentin siluetine anlam katacak.