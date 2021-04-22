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İBB'nin '23 Nisan' hazırlığı: Süslemenin maliyeti belli oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan için metroları süslediği bayrakların alımı için 5 milyon 845 bin 950 TL'lik ihale verdi. İhalenin yeni kurulmuş bir şirkete verilmesi dikkat çekti.

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz gün, yarın kutlanılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarda hazırlık yaptı.

İBB yönetimi, bu hazırlıklar kapsamında şehirdeki metroların içini Atatürk bayraklarıyla donattı. Yapılan bu çalışmaların bedeli ise, Türkiye Sicili Gazetesi ilanlarındaki verilmiş ihalelerde ortaya çıktı.

5 milyon 845 bin TL'lik ödeme
Raporlar incelendiğinde Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, bayrakların alımı için 24 Mart'ta ihale verdi. İhaleden 2 gün sonra ise 5 milyon 845 bin TL'lik ödeme yapıldı.

İhalenin ise yeni kurulmuş bir şirkete verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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