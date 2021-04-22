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'Banka hesabınız saldırıya uğradı' diyen dolandırıcıya 300 bin lira para gönderdi

Anadolu Ajansı

Samsun'da bir kişi kendisini bankadan aradığını söyleyip hesabının saldırıya uğradığını ileri süren dolandırıcının tuzağına düşerek 300 bin lira para gönderip dolandırıldı.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir dolandırıcı Ayşegül K.(52) adlı kadını telefonla arayarak kendisini Merkez Bankası'ndan aradığını ve banka hesabının saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Dolandırıcı, korkup kandırdığı kadına verdiği hesaba 300 bin lira para havale yaptırdı. 300 bin lira gönderen Ayşegül K. dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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