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Ahmet Hakan yazdı: Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestoların odağına yerleşen Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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Hürriyet'in başındaki Ahmet Hakan, "Ben Melih Bulu’nun yerinde olsaydım" başlığıyla yayımlanan yazısında "Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım." ifadelerini kullandı.

"Sırtlarını dönüp protesto gösterisi yapan öğretim üyelerinin yanlarına gidip... “Bu dünyadaki en mutlu kişi sevmeyi bilendir” şarkısını söylerdim." diyen Ahmet Hakan'ın yazısı şöyle:

"Tek kişilik bir eylem planlardım"

- Bazı geceler uykuya dalmadan önce... “Bir sahil kasabasına yerleşip balıkçılık mı yapsam acaba” diye içimden geçirirdim.

- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.

- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.

- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.

- Bir an fena daralır, “Aaa! Yeter artık ama” diye avazım çıktığı kadar bağırmak isterdim.

- Başka üniversitelerin rektörlerine, “Siz de aynı yöntemle atanmadınız mı? Niye benimle dayanışmıyorsunuz? Niye ölü taklidi yapıyorsunuz?” diye sitem ederdim.

- Sırtlarını dönüp protesto gösterisi yapan öğretim üyelerinin yanlarına gidip... “Bu dünyadaki en mutlu kişi sevmeyi bilendir” şarkısını söylerdim.

- “Boğaziçi’nde yüksek lisans yaptım. Boğaziçi’nde doktora yaptım. Buna rağmen el muamelesi görüyorum. Yemişim Boğaziçi kültürünü” derdim.

- Ruhum daralırdı, içim şişerdi, bıkkınlıktan bezerdim, tantanadan sıkılırdım... Ve en sonunda “Neyin ortasına düştüm ben böyle” der dururdum.

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