Afara ne demek TDK'ya göre Afara anlamı nedir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uğur Aslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Afara isimli televizyon programının ismi merak konusu oldu. 'Afara' kelimesinin anlamı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki afara ne demek? Uğur Aslan'ın yeni programı 'afara' kelimesinin anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Afara programının ismi sorgulanmaya başlandı. Son dönemde Kanal D ekranlarında tanıtım fragmanları gösterilen Afara programı seyircilerinin gündeminde yer alıyor. Peki afara nedir?

Afara ne demek:

Daha önce Yargı dizisiyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yapacağı şarkı programının ismi oldukça dikkat çekti. Ünlü oyuncu işk bölümü yayınlanan Afara programıyla ekranlarda olacak. Programın ismi olan afara kelimesinin anlamı ise merak edildi.

Afara ne demek, anlamı: Afara kelimesinin "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına geldiği bilinmekte.

Afara kelimesinin diğer anlamları ise şu şekilde sıralanabilir:

Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsüdür.

Harman yerindeki hububatın taş ve toprak ile karışık kalıntısı.

Ayrıca tütün tozu, ufalanmış tütün anlamına gelmektedir.

Anlamı sıklıkla araştırılan afara kelimesi, uzun da olsa yakalarımızın bir araya gelemediği, gizli sevdalara tutulduğumuz, yokluğun içinde doyduğumuz, mutlu olmak için bolluğa ihtiyaç duymadığımız, hayatı ıskalamadığımız, hayatın geniş paçalarına tutunduğumuz bir dönemi temsil etmekte.

Programın ismi ise şimdilerde artık afara olan arabesk, afara kalan ahlak, afara kalan gazino kültürü, afara kalmış bir döneme selam gönderiyor.