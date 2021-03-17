ABD'de havai fişek dolu evde patlama meydana geldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Ontario ilçesinde havai fişek dolu bir evde patlama meydana geldi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktığı, birkaç evin de hasar gördüğü ifade edilirken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.