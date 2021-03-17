Akşener'den Erdoğan'a paket uyarası!

Bugün gerçekleşen İYİ Parti grup toplantısı, siyasiler arasında tartışma yaratan 'Andımız' ile başladı. Bir çocuğun kürsüde okuduğu Andımız'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partili milletvekilleri eşlik etti. Akşener toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarılarda bulundu işte Akşener'in o sözleri: "Bak şimdiden uyarıyorum; damadın da hemen her ay yeni bir paket açıklıyordu, sonunda paket oldu. Bugüne kadar açıkladığın en iyi paket, damadını paketlemendi. Dolar anında bir lira düşmüştü. Bu kez de çiftçimize bir kez olsun iyilik yap Tarım Bakanı’nı paketle. Şu mübarek ramazan önce milletimizi sevindir.''