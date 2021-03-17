BIST 1.588
DOLAR 7,50
EURO 8,93
ALTIN 418,36
YEREL

Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı! 8 bin 353 lira ceza yedi

ATAŞEHİR'de lüks aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye sokan şahsın o anları sosyal medyada paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yakalanan sürücü M.B.K.’nın ehliyeti 60 gün süreyle alınırken, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle de toplamda 8 bin 353 lira idari para cezası uygulandı.

Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir kişi, lüks aracıyla trafik yoğunluğunun olduğu cadde üzerinde drift atarak ilerlediği ve diğer araç sürücülerinin de canını tehlikeye attığı anları sosyal medyada paylaşmıştı. Konuya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyip yaptıkları araştırmalar soncunda araç sürücüsü olduğunu tespit ettikleri M.B.K.’yı yakalayarak, gözaltına alındı. Yakalanan M.B.K., hakkında adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.

60 gün süreyle geçici olarak ehliyetine el konulan M.B.K.’ya Karayolları Trafik Kanununları çerçevesinde drift yapmak, abart egzoz kullanmak ve ehliyetini yanında bulundurmamak suçlarından toplamda 8 bin 353 lira idari para cezası kesildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da sokakta kadına şiddet anı kameraya yansıdı
Rusya'da şehre inen ayı sokaklarda insan kovaladı! O anlar kameralara yansıdı
Ankara'da bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı
Neye uğradığını şaşırdı! İzmir'de son anda fark etti ölümden döndü
Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı
Ramo 36. bölüm fragmanı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaş aç tiyatrosu
Çin Astrolojisi: Öküz Yılı 2021 ve elementler
Kemal Kılıçdaroğlu Danıştay'ın andımız kararı için bakın ne dedi!