Güveçte uskumru nasıl yapılır tadına doyamayacaksınız!

Fırında balık pişirmek gibisi yok. Mutfak kokmaz, zahmeti azdır, sağlıklıdır. Fırına giren balıklar bir de güveçte olursa değmeyin keyfine yumuşacık olur, kendi suyunda usul usul pişer. Fırında uskumru tarifi de böylesine güzel ve sağlıklı bir balık seçeneği. İşte sizler için güveçte uskumru tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

2 adet uskumru, 2 adet kuru soğan, 300-400 gr mantar, 3 adet domates, 4-5 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 yemek kaşığı tereyağ, 4 Adet diş sarımsak, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yeteri kadar tuz, 300 gr kaşar peynir, sosu için, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kekik.

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https://www.youtube.com/watch?v=K56zkkTz31E