BIST 1.568
DOLAR 7,51
EURO 8,95
ALTIN 417,41
İNTERNETHABER TV

Güveçte uskumru nasıl yapılır tadına doyamayacaksınız!

Şöyle güzel bir balık ziyafeti çekmeye ne dersiniz? İşte sizler için güveçte uskumru tarifi....

Fırında balık pişirmek gibisi yok. Mutfak kokmaz, zahmeti azdır, sağlıklıdır. Fırına giren balıklar bir de güveçte olursa değmeyin keyfine yumuşacık olur, kendi suyunda usul usul pişer. Fırında uskumru tarifi de böylesine güzel ve sağlıklı bir balık seçeneği. İşte sizler için güveçte uskumru tarifi. Şimdiden afiyetler olsun... 

Malzemeler;

2 adet uskumru, 2 adet kuru soğan, 300-400 gr mantar, 3 adet domates, 4-5 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 yemek kaşığı tereyağ, 4 Adet diş sarımsak, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yeteri kadar tuz, 300 gr kaşar peynir, sosu için, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kekik.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=K56zkkTz31E

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Ali Erbil eski neşesine geri döndü işte son hali
İstanbul'da kapağı açan ekipler şaştı kaldı! Koltukta bulundu yüzlerce yıllık
Samsun'da cinayet gibi kaza: Anne ağır yaralandı kızı öldü
İstanbul'da sosyal medya canlı yayınında kızını taciz eden baba
Antalya'da sokakta kadına şiddet anı kameraya yansıdı
Rusya'da şehre inen ayı sokaklarda insan kovaladı! O anlar kameralara yansıdı
İstanbul'da yolun karşısına geçmek istemişti! Havaya savruldu
Ankara'da bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı
Neye uğradığını şaşırdı! İzmir'de son anda fark etti ölümden döndü
Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı