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İstanbul'da kapağı açan ekipler şaştı kaldı! Koltukta bulundu yüzlerce yıllık

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da emniyet güçleri şüphe üzerine durdukları bir araçta “Meryem Ana” figürlü ahşap tablo ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri, Şişli Odessa Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri arka koltuk içerisine zulalanmış olarak bir havluya sarılı vaziyette “Meryem Ana” figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirdi.

Araçta bulunan S.A. ve A.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, A.Ç hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. El konulan tablonun incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

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