BIST 1.570
DOLAR 7,49
EURO 8,92
ALTIN 417,13
MEDYA

Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı

Sen Çal Kapımı dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Sen Çal Kapımı 20 Mart 2021 Cumartesi akşamı FOX'ta...

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı
Ramo 36. bölüm fragmanı
Çin Astrolojisi: Öküz Yılı 2021 ve elementler
Kemal Kılıçdaroğlu Danıştay'ın andımız kararı için bakın ne dedi!
Kenan Sofuoğlu oğlunun 2 yaşına girmeden motor kullanmasını eleştirenlere yanıt verdi
Lokanta usulü mercimek çorbası bu tarife bayılacaksınız!
Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı
İYİ Partililer ağlanacak hallerine gülüyorlar!
Çağla Şıkel ve Ebru Şallı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bursa'da tekme tokat birbirine girdiler! Kızlar 'Oh, vurun, yapıştırın' deyip seslendi