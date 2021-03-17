Antalya'da sokakta kadına şiddet anı kameraya yansıdı
ANTALYA'da bir kadın, kimliği belirsiz şahıs tarafından yere yatırılıp darbedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler, büyük tepki topladı.
Kadına şiddetin bu seferki adresi Antalya oldu. Kumluca ilçesinde sokak ortasında yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirsiz bir şahıs, yanındaki kadını yere yatırıp darbetti.
Çevredekiler sessiz kaldı
Saldırıya uğrayan kadın savunmasız kalırken, çevredeki vatandaşlar ile esnaf olaya müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan o anlar ise başka bir kadın tarafından cep telefonuyla görüntülendi.