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Neye uğradığını şaşırdı! İzmir'de son anda fark etti ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı. Üzerine gelen aracı son anda fark eden adam ve yanındaki köpekler aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar günü saat 15.00 sıralarında Seferihisar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir kamyonet, sokak üzerinde köpeklerle oynayan Emre Biter'in (27) üzerine doğru gelmeye başladı. Aracın üzerine geldiğini son anda fark eden Biter ve çevredeki vatandaşlar, elleriyle kayan araca müdahale etti.

Kazadan kıl payı kurtularak yara almadan kurtulan Biter ve çevredeki vatandaşların araca müdahale ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Biter'in köpeklerle sokakta oynadığı esnada kamyonetin üzerine doğru gelmesi ve çevredekilerin araca elleriyle müdahale ettiği görüldü.

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