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Samsun'da cinayet gibi kaza: Anne ağır yaralandı kızı öldü

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN’da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği otomobil, kavşakta araçla çarpışıp savruldu. Savrulan araç, o sırada karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen anne ve kızına çarptı. Kazada anne ağır yaralanırken kızı hayatını kaybetti. Felaket anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kampüsü'nde meydana geldi. Ahmet Enes B. yönetimindeki 55 AAH 266 plakası hafif ticari araçla Semih Murat Y. yönetimindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil döner kavşakta çarpıştı.

Savrulan otomobil, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen Zehra Atmaca ve annesi Ayşegül Aydemir'e çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır
Tedaviye alınan Zehra Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Aydemir’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı. Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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