BIST 1.588
DOLAR 7,50
EURO 8,93
ALTIN 418,36
GÜNCEL

İstanbul'da sosyal medya canlı yayınında kızını taciz eden baba

İSTANBUL'da iğrenç baba sosyal medyadan canlı yayın yapıp kızını taciz etti pazarladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında babası tarafından taciz edilen kız çocuğunun koruma altına alındığını bildirdi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak  görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y'nin adliyeye sevk edileceği, kızı İ.Y'nin (15) ise İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. Bakanlığın H.Y hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ataşehir'de lüks aracıyla drift attı! 8 bin 353 lira ceza yedi
Antalya'da sokakta kadına şiddet anı kameraya yansıdı
İstanbul'da yolun karşısına geçmek istemişti! Havaya savruldu
Ankara'da bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı
Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 29. bölüm fragmanı
Ramo 36. bölüm fragmanı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaş aç tiyatrosu
Çin Astrolojisi: Öküz Yılı 2021 ve elementler