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Mehmet Ali Erbil eski neşesine geri döndü işte son hali

'Kaçış Sendromu' hastalığı nedeniyle uzun sürelidir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren bir paylaşım geldi. "Canım Serom geldi" notuyla paylaştığı videoda Erbil'in eski neşesine döndüğü görüldü.

Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü şovmenin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Paylaşımda, 64 yaşındaki şovmenin sağlığı giderek iyileştiği görüldü. Neşesi yerine gelen Erbil, sıkıntılı günlerini geride bırakmış gibi gözüküyor.

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