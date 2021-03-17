Antalya'da transseksüel şahsa sokak ortasında ölümüne dayak

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde transseksüel olduğu iddia edilen M.A. ile R.K. kavga etti. Kavgada R.K., M.A.'yı yere yatırarak darp etmeye başladı. Çevredekilerin tepkileri üzerine R.K., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, R.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Kavganın kıskançlık yüzünden çıktığı ileri sürüldü.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; R.K.'nin yerdeki M.A.'yı yumruklayarak bağırdığı görüldü. Görüntüleri çeken vatandaşın, "Öldürdü. Niye kurtarmıyorlar?" sözleri dikkat çekti. Olayı gören vatandaşların tepki göstermesi sonrası şahsın kaçması da görüntülere yansıdı.