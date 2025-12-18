ABD Başkanı Trump Venezuala için baklayı ağzından çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ABD'ye ait enerji ve petrol haklarını "yasa dışı" aldığını ileri sürerek, "Onları geri istiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik artan baskısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'ya, "yapmamaları gereken şeyleri yapmalarına izin vermeyecekleri" uyarısında bulunan Trump, "Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa bir süre önce tüm petrolümüzü yasa dışı olarak aldılar." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da petrol sektöründe iş yapan Amerikan firmalarının "kovulduğunu" belirten Trump, "Petrol haklarımızı, sahip olduğumuz her şeyi aldılar, artık bunu yapamayacaklar. Onları geri istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yerel saatle 21.00'de (TSİ 05.00) Beyaz Saray'dan canlı yayında Ulusa Sesleniş konuşması yapacak Trump'ın, Venezuela'ya yönelik blokaj politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, önceki günkü açıklamasında, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.

Uyuşturucu gerekçesiyle saldırılara başlayacaklarını söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 3 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD-Venezuela gerilimi

Trump, uyuşturucu kartellerinin Maduro yönetimi tarafından kontrol edildiğini iddia ediyor. ABD yönetimi, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle teknenelere ve tankerlere yönelik saldırılara hız vermişti.

"Petrolümüzü ve gazımızı bedavaya almak istiyorlar"

Maduro ise bu iddiaları reddediyor, ABD yönetiminin ülkesinin yeraltı kaynaklarını ele geçirmeye çalıştığını söylüyor. "Petrolümüzü ve gazımızı bedavaya almak istiyorlar" diyen Maduro, bu petrolün Venezuela halkına ait olduğunu kaydediyor.