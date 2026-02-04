ABD basınından dikkat çeken Türkiye analizi: F-16'lar Somali'de

Türkiye, askeri varlığını Afrika Boynuzu'na taşıyarak Somali'ye F-16 savaş uçakları konuşlandırdı. Eş-Şebab ile mücadeleye destek verecek uçaklar, Türk pilotlar tarafından komuta edilecek ve bölgesel dengeleri değiştirecek.

ABD basını da Türkiye’nin Somali’ye F-16 göndermesini geniş şekilde ele aldı.

National Interest dergisi, "Türkiye neden Somali’ye F-16 savaş uçakları gönderiyor?" başlığıyla yayımladığı analizde, bu adımın sadece terör örgütü El Şebab’a karşı yürütülen operasyonlarla sınırlı olmadığını ileri sürdü.

EŞ ŞEBAB'A KARŞI TÜRK F-16'LARI KULLANILACAK

Dergide yer alan ifadelerde, "Türk savaş uçaklarının Somali’nin kırsal bölgelerinde terör örgütü El Şebab militanlarına karşı yürütülen kampanyada önemli rol oynaması bekleniyor" denildi.

TB2, AKINCI VE ATAK DESTEĞİ

F-16’lara ek olarak Türkiye’nin Somali’ye Bayraktar TB2, Akıncı silahlı insansız hava araçları ve en az üç T129 Atak taarruz helikopteri gönderdiği bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE AFRİKA BOYNUZU’NDA GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Peter Suciu analizinde, NATO üyesi Türkiye’nin ABD yapımı F-16 Fighting Falcon uçaklarının ikinci en büyük filosuna sahip olduğunu öne çıkardı. Ankara’nın, mevcut filosunu F-16 Block 70 ve Viper modernizasyonlarıyla güçlendirdiğini ele aldı.

"Türkiye’nin bu uçakların tamamını kendi hava sahası için ayırmadığını" dile getiren yazar, Somali’ye yapılan konuşlandırmanın Afrika Boynuzu’ndaki askeri varlığın genişletilmesi anlamına geldiğini yazdı.

EL ŞEBAB’A KARŞI SAHADA TÜRK İMZASI

Bloomberg’e dayandırılan bilgilere göre, Türk F-16’ları ve saldırı helikopterleri Somali ordusuna El Şebab’la mücadelede destek sağlıyor. Türkiye’nin aynı dönemde Somali’de enerji ve uzay alanlarında yatırımları bulunuyor.

Haberde, Türkiye’nin geçen yıl yaşanan kuraklık sonrası Somali’ye 1 milyar doları aşan insani yardım sağladığı da hatırlatıldı.

MOGADİŞU’DAKİ TÜRK ÜSSÜ DETAYI

National Interest, F-16’ların Afrika Boynuzu’nda konuşlanmasının sürpriz olmadığına işaret etti. Türk mühendislerin daha önce Mogadişu Uluslararası Havalimanı’nda hazırlık yaptığı, Türkiye’nin 2017 yılında Mogadişu’da açtığı üssün yurt dışındaki en büyük Türk askeri tesisi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uçakların Türk pilotlar tarafından uçurulacağı, yer destek faaliyetlerinin de Türk personel tarafından yürütüleceği iddialar arasında yer aldı.

Haberde ayrıca Türkiye’nin Somali hamlesinin İsrail ile ilişkiler bağlamında da dikkat çektiğine değinildi. İsrail’in sözde Somaliland’ı tanımasına Ankara’nın nasıl tepki verdiği hatırlatıldı.

National Interest, buna rağmen F-16’ların temel görevinin Somali’de El Şebab’a karşı mücadele olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE’DEN NET MESAJ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisini de hatırlayan yazar "Türkiye, Somali halkının terör örgütlerine karşı mücadelesinde kardeşlik gerekliliklerini yerine getirmeye devam edecek" dedi.

Türkiye’nin 2026 yılında da Asya, Afrika ve Avrupa’yı kapsayan geniş bir coğrafyada barış ve istikrar için faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.

