BIST 13.891
DOLAR 43,53
EURO 51,39
ALTIN 6.864,21
HABER /  DÜNYA

ABD basını: İran'ın yer ve format değişikliği talebi reddedildi

ABD basını: İran'ın yer ve format değişikliği talebi reddedildi

Axios'un haberine göre ABD, İran'a Cuma günü planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesini kabul etmeyeceğini bildirdi.

Abone ol

ABD ile İran'ın karşılıklı hamleleri nedeniyle Orta Doğu'da gerilim yükselirken kurulması beklenen diplomasi masası pürüzlere takıldı.  

ABD basını iki ülke arasında cuma günü gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. 

İRAN'IN YER VE FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE RET

Axios'un haberine göre ABD, İran''ın Cuma günü planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti. 

Kararın ardından iki ülke arasındaki müzakere süreci çıkmaza girdi.  

"TAMAM O ZAMAN HİÇBİR ŞEY DEDİLER"

Axios'a konuşan ABD'li yetkili, şunları söyledi:

Onlara ya bu ya da hiçbir şey dedik, onlar da "Tamam o zaman hiçbir şey" dediler.

Hızlı bir şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istiyoruz, aksi takdirde insanlar diğer seçeneklere yönelecekler.

İRAN 'SADECE NÜKLEER' DEDİ

Öte yandan İran cephesinden çıkan haberlere jet hızında yanıt geldi. 

Yapılan açıklamada İran'ın yalnızca nükleer konusunda müzakere etmeye hazır olduğu belirtildi. 

Açıklamada ayrıca ABD'nin nükleer dışı konuları konuşmakta direttiği bu ısrarın masayı tehlikeye attığı belirtildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bill Gates'ten Epstein açıklaması: Pişmanım ve yaptığım için özür diliyorum
Bill Gates'ten Epstein açıklaması: Pişmanım ve yaptığım için özür diliyorum
Galatasaray - İstanbulspor / Maçta goller peş peşe
Galatasaray - İstanbulspor / Maçta goller peş peşe
Rusya: Batı’dan Ukrayna’ya gönderilecek birlikler meşru askeri hedef olacak
Rusya: Batı’dan Ukrayna’ya gönderilecek birlikler meşru askeri hedef olacak
Bilal Erdoğan Epstein belgelerini hatırlattı: Türkiye yüzünden yapamadılar
Bilal Erdoğan Epstein belgelerini hatırlattı: Türkiye yüzünden yapamadılar
Mükremin Gezgin tutuklandı! 'Ben askere nasıl gideyim' videosuyla tanınmıştı
Mükremin Gezgin tutuklandı! 'Ben askere nasıl gideyim' videosuyla tanınmıştı
Trump ile Şi arasında kritik telefon görüşmesi
Trump ile Şi arasında kritik telefon görüşmesi
ABD’li Senatörden Netflix'e ağır eleştiri: Çocuklarımızı korumalıyız
ABD’li Senatörden Netflix'e ağır eleştiri: Çocuklarımızı korumalıyız
Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu
Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu
ABD basınından dikkat çeken Türkiye analizi: F-16'lar Somali'de
ABD basınından dikkat çeken Türkiye analizi: F-16'lar Somali'de
Zehir tacirlerine ağır darbe! zanlı tutuklandı
Zehir tacirlerine ağır darbe! zanlı tutuklandı
Japonya’da kar felaketi: Ölü sayısı 35’e çıktı
Japonya’da kar felaketi: Ölü sayısı 35’e çıktı
Erdoğan’dan Gazze mesajı: Saldırıları reddediyoruz
Erdoğan’dan Gazze mesajı: Saldırıları reddediyoruz