Bill Gates'ten Epstein açıklaması: Pişmanım ve yaptığım için özür diliyorum

Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturma dosyalarında sıkça adı geçen milyarder Bill Gates, Epstein ile vakit geçirmekten pişmanlık duyduğunu belirtirken yaptığının aptallık olduğunu söyledi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından Epstein'in yazışmalarında yeni detaylar dikkati çekiyor.

Bunlardan biri de Epstein'in Gates hakkındaki yazışmaları oldu.

Gates, Avustralya merkezli 9 News sitesine verdiği röportajda, Epstein belgelerinde isminin geçmesi ve hakkında medyada yer alan iddialara yönelik yanıt verdi.

"BU BİR ÇIKMAZ SOKAKTI"

Epstein ile 2011'de tanıştığını ve o tarih itibarıyla 3 yıl boyunca birlikte birçok akşam yemeği yediklerini aktaran Gates, "Odak noktası her zaman çok zengin insanları tanıması ve onlardan küresel sağlık için para alabileceğini söylemesiydi.

Geriye dönüp baktığımda, bu bir çıkmaz sokaktı." dedi.

YAPTIĞI ŞEYİ 'APTALLIK' OLARAK NİTELENDİRDİ

Gates, Epstein ile geçirdiği vakti "aptallık" şeklinde niteleyerek, onu tanıdığı için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Gates ayrıca, "Epstein'in odağı, zengin insanlardan küresel sağlık meseleleri için para bağışlamalarını sağlayabilme yönündeydi." ifadelerini kullandı. 

"PİŞMANIM VE ÖZÜR DİLİYORUM"

Özellikle son açıklanan belgelerden sonra kendisi hakkında medyada dolaşan iddialar sorulduğunda Gates, "Görünüşe göre Jeffrey kendine bir e-posta yazmış. Bu e-posta asla gönderilmemiş. E-posta yanlış. Bu yüzden orada ne düşündüğünü bilmiyorum.

Bana bir şekilde saldırmaya mı çalışıyordu? Ama onunla geçirdiğim her dakika bana bunu hatırlatıyor, pişmanım ve yaptığım için özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

