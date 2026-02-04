BIST 13.891
Japonya’da kar felaketi: Ölü sayısı 35’e çıktı

Japonya'da sert kış koşulları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalarda son 20 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralananların sayısı 358'e yükseldi.

Japonya'da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralananların sayısı 358'e yükseldi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (Şoboço), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sert kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalar nedeniyle ülke genelinde son 20 günde 35 kişinin yaşamını yitirdiği, 358 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ağır kış koşullarından en fazla etkilenen Niigata eyaletinde 12 kişi hayatını kaybederken, Akita eyaletinde 7, Yamagata eyaletinde 5, Hokkaido ve Aomori eyaletlerinde 4'er, Iwate, Nagano ve Shimane eyaletlerinde ise 1'er kişi yaşamını yitirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların arttığını bildirerek, vatandaşları çığ riskine ve çatılardan düşebilecek kar kütlelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

